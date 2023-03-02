Сквер с хоккейным кортом, памп-треком и воркаут-площадкой построят в иркутском микрорайоне Приморский

У дома №35 будет благоустроен новый сквер, площадь которого составит свыше 18,5 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в мэрии.

– Весной прошлого года было организовано рейтинговое голосование, по итогам которого наши горожане определили, что необходимо благоустроить в первую очередь. Сквер в Приморском набрал более 4200 голосов и вошел в итоговый перечень, – сказал мэр Руслан Болотов.

Для занятий спортом здесь обустроят хоккейный корт и создадут специальную велосипедную трассу – памп-трек. Кроме того, проектом предусмотрена воркаут-площадка и зона отдыха. Для детей установят современное игровое оборудование.

– В сквере проведем озеленение, смонтируем и подключим освещение. На территории установим малые архитектурные формы: скамейки, шезлонги, урны, организуем велопарковки, – рассказала начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.