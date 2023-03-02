Сбер подготовил весенние подарки для предпринимателей

Сбер запустил весеннюю акцию для корпоративных клиентов банка. С 1 по 15 марта предприниматели смогут воспользоваться выгодными предложениями и скидками на продукты Сбера и партнёров. Об этом рассказали в банке.

СберМаркет предоставит новым клиентам скидку 25% (но не более 5000 рублей) при покупке от 4500 рублей. Для текущих клиентов скидка составит 10% (но не более 4000 рублей) на 3 заказа от 4000 рублей. То есть можно заказать в офис любые товары из СберМаркета — и при этом потратить меньше денег, чем если купить всё то же самое в супермаркете и самостоятельно отвезти на работу. Важно, что заказ будет доставлен курьером в двухчасовой выбранный интервал в тот же день. Оформить его в сервисе очень просто, а при необходимости можно обратиться к персональному менеджеру.

Ещё одно весеннее предложение от Сбера — держатели бизнес-карт банка смогут получить скидку в размере 1000 рублей, если купят товары на сумму от 10 000 рублей в магазинах РИВ ГОШ. Накануне 8 Марта, когда мужчины задумываются о подарках для коллег-женщин, такое предложение точно будет выгодным и полезным.

СберЗдоровье тоже приготовила подарок — скидку в размере 20% на программы «Корпоративное здоровье Премиум» и «Корпоративное здоровье Премиум+». Кстати, десятки тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей по всей России пользуются сервисами компании, заботясь о своём здоровье и здоровье своих сотрудников.

Подробнее о весенних предложениях и скидках — на сайте Сбера.