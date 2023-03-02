Сейсмолог предсказал в марте мегаземлетрясения по всему миру

Ученый из Нидерландов Франк Хугербитс, который ранее предсказал разрушения в Турции, заявил, что в марте 2023 года мир столкнется с сильными землетрясениями, сообщает «Российская Газета».

В сообщении, распространенном научным институтом SSGEOS (Solar System Geometry Survey), где и работает Хугербитс, говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта.

Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 и выше.

В числе регионов есть Россия.