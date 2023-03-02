Внешний долг России сократился до 4,039 трлн рублей

Его доля относительно ВВП составила 17,1%, подсчитало РИА Новости на основе информации, полученной от Счетной палаты.

По итогам 2019 года госдолг составлял 3,395 триллиона рублей, 2020 года – 4,189 триллиона рублей, в 2021 году – 4,435 триллиона рублей, а в 2022 году – 4,039 триллиона рублей. Объем общего госдолга в 2022 году составил 22,82 триллиона рублей, а его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт до 17,1%.

Как сообщили РИА Новости в Счетной палате, объем внутреннего госдолга по итогам года составил 18,78 миллиарда рублей, объем внешнего госдолга – 4 038,6 миллиарда рублей, в том числе по госгарантиям – 1 381,9 миллиарда рублей.