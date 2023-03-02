Сотрудники РУСАЛа спасли экипаж корабля, затонувшего в акватории Татарского пролива

В акватории Татарского пролива в 42 милях от порта Ванино затонул сухогруз, перевозивший для предприятия 29 тысяч тонн глинозема. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Компания направила все силы на спасение 21 члена команды и самого судна. Более недели спасатели совместно с водолазами боролись за сухогруз, пытаясь залатать пробоину и откачать воду из трюма.

Работы проходили в экстремальных условиях 10-бальных льдов и северного ветра 20-25 м/сек со снегом.

К сожалению, 28 февраля в сложившихся погодных условиях бортовая волна начала захлёстывать судно, были оборваны швартовые концы, насосы не справились с откачкой прибывающей воды. И 1 марта судно затонуло на глубине 253 метров.

Для РУСАЛа потеря 29 тысяч тонн глинозема – это серьезный инцидент. Но, как заявили в компании, «главное, что удалось спасти всю команду. Здоровы, состояние нормальное. Пострадавших нет».