Мораторий на рост арендной платы для бизнеса предложили ввести в Совфеде

Речь идет о земле и офисах в государственной собственности. Копия письма на имя министра экономического развития Максима Решетникова есть в распоряжении ТАСС.

«В сегменте малого и среднего предпринимательства [предлагается] введение моратория на повышение арендной платы за пользование земельными участками и объектами нежилого фонда, находящимися в федеральной, региональной и муниципальной собственности», – говорится в документе, подписанном главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым.

Как отметил Кутепов, в условиях санкционного давления у многих субъектов МСП значительно сокращается чистая прибыль и база для развития бизнеса вследствие увеличения себестоимости продукции: издержек, материалов и комплектующих.