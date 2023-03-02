Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 36 месяцев и сумме от 1 000 000 до 9 999 999 рублей. Максимальный доход по вкладу с такими параметрами составит 10% годовых с учетом капитализации процентов.

Базовые ставки по вкладам вида «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 5,30 – 8,85% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».