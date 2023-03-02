Центробанк продолжает повышать нормативы обязательных резервов

Теперь банки будут выдавать меньше кредитов в иностранных валютах, сообщают «Известия».

Банк России с 1 марта повысил нормативы обязательных резервов для банков, мера направлена в том числе на сохранение тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций. Решение принято с учетом «снижения прогноза профицита ликвидности банковского сектора» на конец 2022 года на 0,7 трлн рублей, до 2,6–3,2 трлн рублей (ранее планировалось с 1 января). При этом намеченный на 1 июня 2023 года ориентировочный срок второго этапа повышения нормативов обязательных резервов сохраняется.

Это делается для того, чтобы банки давали населению меньше кредитов в валюте, объяснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

– Проще говоря, у банков уходит возможность для выдачи кредита в инвалюте. У банков остается меньше валюты, а значит, меньше процентов они выплачивают физлицам, – сказал финансист.