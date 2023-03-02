Банк «Открытие» расширяет программу лояльности МАКС

С 1 марта банк «Открытие» обновляет условия по программе лояльности МАКС. Теперь сами клиенты могут выбрать кешбэк, который подходит именно им, и получать еще больше выгоды от покупок. Максимальный размер кешбэка в категории, которую клиент сможет подключать ежемесячно, составит 5%. При этом условия начисления в категории «Кешбэк за все» остаются без изменений – до 3%, в зависимости от статуса.

По новым правилам клиенты могут выбирать наиболее подходящую категорию кешбэка каждый месяц.

В категории «Кешбэк за все» размер кешбэка остался неизменным — до 2% за все покупки.

Также клиенты по своему желанию могут подключить одну из трех новых категорий:

«Кешбэк за ЖКХ» — 5% за оплату ЖКХ и 1% за оплату покупок;

«Кешбэк за оплату телефоном» — до 2,5% за все покупки, оплаченные через Mir Pay или Samsung Pay, и 1% при оплате картой;

«Кешбэк без лимитов» — 1% за все покупки, включая оплату по QR-коду – без ограничений по сумме начислений.

Клиенты премиального сегмента и держатели карты «Все что надо» смогут получить еще больше преимуществ

В категории «Кешбэк за все» по-прежнему — до 3% за все покупки.

В новых категориях:

«Кешбэк за ЖКХ» — 5% за оплату ЖКХ и 1% за оплату покупок;

«Кешбэк за оплату телефоном» — до 4% за все покупки, оплаченные через Mir Pay или Samsung Pay, и 1% за все – при оплате картой;

«Кешбэк без лимитов» — 1% за все покупки, включая оплату по QR-коду – без ограничений по сумме начислений.

Бонусными рублями клиенты могут компенсировать покупки, стоимость уведомлений по карте, услуги страхования или проценты по кредиту. Кроме того, можно оплачивать со скидкой билеты и отели на travel.open.ru.

Подробнее с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно ознакомиться на сайте банка, для премиальных клиентов.

На сайте банка можно также ознакомиться с условиями премиального обслуживания и полным списком дополнительных привилегий статуса Плюс.