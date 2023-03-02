Новости

Порог беспошлинной торговли просят оставить на уровне 1000 евро

С 1 апреля его планируют снизить до 200 евро, сообщают «Известия».

Общественники просят не снижать порог беспошлинной онлайн-торговли в пять раз. С 1 апреля он должен упасть с 1000 до 200 евро – это значит, что при превышении лимита россиянам придется платить за приобретенные за рубежом товары не менее €2 евро за 1 кг.

Союз потребителей РФ обратился к вице-премьеру Алексею Оверчуку, в Минпромторг и МЭР с таким предложением. В основном люди покупают товары дешевле 20 евро, но при отсечке в 200 евро под сборы попадут планшеты, смартфоны и мелкая бытовая техника, которые не производят в ЕАЭС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Продуктовый ритейл
«Продукты – зона гарантированного спроса». 7 тезисов Сергея Макшанова о продуктовом ритейле
Предприниматели видят риски в запуске точек у торговых центров
Магнит запускает жесткие дискаунтеры. Что это значит?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес