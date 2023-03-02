Альфа-Банк – лучший частный банк по объему выданных кредитов и величине портфеля МСБ 2023

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало ежегодные рэнкинги банков, кредитующих малый и средний бизнес. Альфа-Банк занял второе место среди всех банков и стал лучшим среди частных по итогам 2022 года как по объемам выданных кредитов, так и по величине портфеля.



В данном сегменте Альфа-Банк за 2022 год выдал 980 740 млн рублей, а его кредитный портфель на 1 января 2023 года составил 353 800 млн рублей. Темп прироста портфеля – 53%, это самый высокий показатель среди всех участников рэнкинга. Рейтинг Альфа-Банка кредитоспособности по версии «Эксперт РА» по состоянию на 15 февраля 2023 года составил ruAA+, что советует высокому уровню кредитоспособности, финансовой надежности и финансовой устойчивости.

«Эксперт РА» – крупнейшее кредитное рейтинговое агентство, аккредитованное Центробанком. Основано в 1997 году.