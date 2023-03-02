Три четверти клиентов в Иркутской области пользуются ВТБ Онлайн

75% клиентов банка в Иркутской области в конце 2022 года проводили повседневные операции в ВТБ Онлайн. Чаще всего дистанционно жители Приангарья совершают платежи и переводы, открывают сберегательные продукты и оформляют потребительские кредиты.

Число пользователей ВТБ Онлайн в Иркутской области превысило 281 тысячу человек. Многие повседневные задачи, в том числе финансовые операции жители региона предпочитают решать дистанционно. Самыми популярными услугами в ВТБ Онлайн остаются платежи и переводы, а также оформление продуктов. По итогам 2022 года пользователи разместили через приложение банка более 80% вкладов и накопительных счетов и оформили около трети потребительских кредитов. Кроме того, выросло количество оформленных онлайн-справок и выписок, заявок на материнский капитал и налоговый вычет.

«Дистанционные сервисы стали неотъемлемой частью пользователя банковских услуг. Мы, в свою очередь, работаем над тем, чтобы общение с банком было комфортным и предлагаем выбор: получать привычные услуги в офисе или дистанционно. Возможности мобильного приложения и интернет банка постоянно расширяются. Особенно важно было предложить достойный вариант владельцам смартфонов операционной системы iOS. За 2022 год ВТБ Онлайн в браузере был значительно доработан, практически став аналогом приложения по удобству. В декабре банк внедрил сервис, который позволяет жителям Иркутска стать клиентом банка полностью удаленно: по заявке, оформленной на сайте, менеджер назначит встречу в удобное время и приедет для оформления документов», - прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова.

ВТБ запустил новое мобильное приложение ВТБ Онлайн в 2020 году. Помимо финансовых услуг в приложении доступны небанковские сервисы, в том числе «Мой авто», «Для дома», сервисы для самозанятых. Банк продолжает расширять число опций для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. Связаться с банком для консультации можно с помощью чат-бота в приложении или на странице авторизации до ввода данных для входа в учетную запись. В 2022 году доля розничных продуктов, открытых онлайн среди клиентов ВТБ, увеличилась в 1,5 раза. Дистанционно клиенты оформили почти половину розничных продуктов. Число пользователей ВТБ Онлайн превышает 12 млн человек.