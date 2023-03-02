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РУСАЛ предлагает братчанам встать на лыжи

Активно провести первую весеннюю субботу предлагает компания РУСАЛ. 4 марта на базе отдыха «Простоквашино» состоится День спорта «На лыжи!».

Посетить мероприятие приглашают братчан всех возрастов. В программе мастер-классы от профессиональных тренеров, лыжные забеги и эстафеты, бесплатный прокат, показательные выступления, игры и конкурсы для детей, горячий чай и угощение для всех! И, конечно, призы!

Отметим, что в этом году в программу включены соревновательные забеги, для детей до 6 лет это 250 метров, ля остальных участников полкилометра. Победителей определят в восьми возрастных номинациях.  Организаторы мероприятия – компании РУСАЛ, En+ Group, российская Федерация лыжных гонок и администрация Братска. Начало в 13:00. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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