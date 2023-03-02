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Банк Уралсиб сообщил о возврате комиссии за выпуск карт UnionPay Benefit

С 25 февраля 2023 года карты UnionPay, эмитированные Банком Уралсиб, больше не работают за пределами РФ. В связи с этим банк вернет комиссию за выпуск карт в полном объеме всем клиентам, оформившим карту UnionPay Benefit.

– Возврат средств будет произведен до 15 марта. По картам UnionPay Benefit, которые еще не были получены клиентами, комиссия за выпуск будет аннулирована, – говорится в сообщении банка. 

Уже выпущенными картами UnionPay на территории РФ можно пользоваться в полном объеме, совершать покупки, в том числе онлайн, снимать наличные, осуществлять переводы по СБП, уточнили в банке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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