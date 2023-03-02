Время работы таксистов планируют ограничить

Ограничение составит 12 часов в день, узнали «Известия».

Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления «Об утверждении требований к периоду передачи заказа легкового такси перевозчикам службами заказа легкового такси». Документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает ограничение времени работы водителей такси и определяет правила, по которым агрегаторы будут передавать заказы таксистам.

После того как водитель отработает 12 часов, он не сможет получить новый заказ от агрегатора. В Минтрансе считают, что это позволит свести к минимуму риски происшествий и причинения вреда здоровью граждан.

При этом работать без перерыва все 12 часов таксист не сможет: не позднее чем через пять часов после начала смены он должен будет сделать перерыв. В противном случае, согласно проекту постановления, получение им заказов будет временно приостановлено. Количество и продолжительность таких перерывов определит сам таксист. При этом документ устанавливает, что суммарное время приостановки передачи заказа не может превышать пяти часов.