Параллельный импорт помог снизить цены на популярные корейские автомобили в феврале

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись прайс-листы на популярные новые автомобили в течение февраля 2023 года. Наиболее заметным (в диапазоне 13-14%) снижением цен отличились кроссоверы Hyundai Santa Fe и Tucson. Благодарить нужно тех авторитейлеров, которые расширили поставки этих моделей по параллельному импорту и увеличили конкуренцию за клиента. Те же причины «демократизации» ценников оказались актуальны для Kia Seltos и Sportage. В то же время вместе со сменой модельного года вернулись к росту цены на несколько моделей Chery, Exeed, Geely и Haval. В целом в представленном топ-20 наиболее популярных автомобилей подорожало 11 моделей, подешевело девять.
Поставки автомобилей по параллельному импорту практически весь прошлый год носили в основном частный характер – машины, выставляемые в официальных салонах многих западных, японских и корейских марок, были чаще всего завезены на физических лиц. В текущем году ситуация постепенно меняется. Некоторые дилеры сумели отладить логистику, финансовые коридоры и увеличить партии завозимых автомобилей с полной уплатой НДС, и, по сути, сами стали импортерами. У некоторых авторитейлеров партии поставляемых машин уже исчисляются сотнями.
Так, среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, который практически весь прошлый год сложно было купить дешевле четырех миллионов рублей, в феврале в ряде салонов можно было приобрести по цене 3,57 миллиона, то есть на 13,9% дешевле. Примерно в том же диапазоне (13,2%) сократилась цена на компактный паркетник Hyundai Tucson. Поставки от «Автотора» этих обоих кроссоверов закончились ее прошлой осенью. И те машины, которые можно встретить на дилерских площадках, завезены, как правило, из Казахстана, Китая и Южной Кореи.
В пятерку подешевевших моделей попали кроссоверы Changan СS75 (-9,5%) и Omoda C5 (-5,7%), а также пикап GW Poer (-4,2%). Надо отметить, что из этой тройки машин лучше всех продается Omoda, и уже есть салоны, которые вышли на объемы реализации до 40 а/м в месяц. Однако и число новых авторитейлеров марки растет очень стремительно: к концу февраля их уже стало более 120. В то же время FAW Bestune T77 и два Exeed (LX и VX) меняли ценники в пределах погрешности.
В свою очередь самая продаваемая машина российского рынка – Lada Granta – продолжала дорожать. При этом дефицита по этой модели давно не наблюдается: у крупных московских дилеров уже есть по несколько сотен автомобилей. Тем не менее в феврале «Гранту» едва ли где-то можно было купить дешевле 750 тысяч, что почти на 4% больше, чем в январе. Другие популярные автомобили из Тольятти (Vesta и две модели Niva) в феврале практически не менялись в цене. Еще одна традиционно популярная российская модель – UAZ Patriot – также пока не стала «ближе к народу»: за второй месяц года подорожание составило почти 3%.
В наш список попали еще четыре модели Haval (F7, F7X, Jolion и Dargo), а также Geely Tugella, Сhery Tiggo 4 Pro и Changan CS35: увеличение цен по ним составило в среднем 3-6%. Оно связано в основном со сменой модельного года. И наконец, больше других увеличилась цена (+11%) на самый популярный в России вседорожник марки Exeed – модель TXL. В январе 2023 года в салонах еще оставались эти кроссоверы, выпущенные в 2021 г. Сейчас они, похоже, закончились.
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):
С появлением у нас автомобилей, выпушенных в 2023 году, цены начали свой рост. Особенно это актуально для «китайцев». Большинство продаваемых прежде автомобилей были закуплены в то время, когда за один юань нужно было платит 8,5-9 рублей, а сейчас он приближается к 11. Не отстает от негативных тенденций и АвтоВАЗ: по информации дилеров уже в марте ряд моделей из Тольятти может прибавить по 16-20 тысяч рублей.
С другой стороны, ряд тенденций в авторитейле положительным образом скажутся на ценообразовании. Да, пока наш рынок новых автомобилей является едва ли не самым дорогим в мире для большинства моделей из Европы и Азии. Однако в феврале уже несколько финансово устойчивых дилеров объявили о массовых поставках машин по параллельному импорту для юридических лиц. Это позволяет им стать официальными поставщиками популярных марок и продавать машины не только через свои салоны, но и через недозагруженные дилерские центры коллег. При относительно стабильном курсе рубля это позволит постепенно, в перспективе 3-4 месяцев, в известной мере насытить сегмент рынка.
Кроме того, авральное расширение сетей ряда марок из Поднебесной и борьба за долю рынка заставляет не только дилеров, но и импортеров «двигаться» по маржинальности каждой сделки и, как минимум, не прекращать поддержки авторитейлеров в части программ trade-in и F&I. И наконец, расширение бизнеса таких марок, как Omoda и «Москвич», и появление новых игроков (Kaiyi и Jetour) также должно неизбежно повлиять на наполнение нашего рынка и стабилизацию (а в ряде сегментов и на снижение) цен».
Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за февраль 2023 года
|
Марка и модель
|
Минимальная* цена в январе 2023
|
Минимальная* цена в феврале 2023
|
Динамика
февраль / январь 2023
|
1
|
Hyundai Santa Fe
|
4 149 000
|
3 572 000
|
-13,9%
|
2
|
Hyundai Tucson
|
3 269 000
|
2 839 000
|
-13,2%
|
3
|
Changan СS75FL
|
2 519 900
|
2 279 900
|
-9,5%
|
4
|
Omoda C5
|
2 014 900
|
1 899 900
|
-5,7%
|
5
|
Great Wall Poer
|
3 599 000
|
3 449 000
|
-4,2%
|
6
|
Kia Seltos
|
2 339 900
|
2 253 200
|
-3,7%
|
7
|
Kia Sportage
|
3 380 000
|
3 280 600
|
-2,9%
|
8
|
FAW Bestune T77
|
1 919 000
|
1 895 000
|
-1,3%
|
9
|
Exeed LX
|
2 369 900
|
2 362 820
|
-0,3%
|
10
|
Exeed VX
|
3 879 900
|
3 909 900
|
0,8%
|
11
|
UAZ Patriot
|
1 680 000
|
1 729 000
|
2,9%
|
12
|
Haval F7X
|
2 279 000
|
2 349 000
|
3,1%
|
13
|
Haval Dargo
|
2 699 000
|
2 799 000
|
3,7%
|
14
|
Lada Granta
|
724 900
|
752 900
|
3,9%
|
15
|
Geely Tugella
|
3 299 990
|
3 449 990
|
4,5%
|
16
|
Haval Jolion
|
1 719 000
|
1 819 000
|
5,8%
|
17
|
Chery Tiggo 4 Pro
|
2 149 900
|
2 279 900
|
6,0%
|
18
|
Changan CS35 Plus
|
2 184 900
|
2 349 900
|
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7,6%
|
19
|
Haval F7
|
2 249 000
|
2 429 000
|
8,0%
|
20
|
Exeed TXL
|
2 699 900
|
2 999 900
|
11,1%