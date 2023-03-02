Усиление контроля работающие на территории работодателя иркутяне отмечают в 4 раза чаще, чем персонал на удаленке

24% работающих на территории компании и 7% иркутян на удаленке отмечают усиление контроля со стороны работодателя за последние 3 месяца. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Сотрудников на удаленке, отмечающих усиление контроля за их работой в течение последних 3 месяцев, лишь 7%. Очевидно, возможность трудиться из дома оставили лишь для самых организованных и ответственных.

24% тех, кто ходит на работу, отмечает ужесточение трудовой дисциплины и усиление контроля за работниками за последние 3 месяца. Мужчины говорят о возросшем контроле чаще женщин (24 и 18% соответственно). Респонденты до 34 лет — чаще тех, кто старше (27 и 21% соответственно). Больше всего же тех, кто наблюдает усиление мер контроля за персоналом, — среди иркутян с зарплатой более 80 тыс. руб. в месяц (26%).

Судя по контекстному анализу комментариев, в число наиболее упоминаемых мер входят: установление системы видеонаблюдения, ужесточение контрольно-пропускного режима, усиление контроля соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, а также ужесточение политики информационной безопасности.