Поставщики Apple могут уйти из Китая

По словам одного из важнейших партнеров американской компании, китайские поставщики Apple Inc. скорее всего будут выводить мощности из страны. Об этом узнало зарубежное издание Bloomberg.

Производитель AirPods компания GoerTek Inc. является одним из многих производителей, изучающих возможности размещения производства за пределами родного Китая, который сегодня выпускает большую часть мировых гаджетов – от iPhone до PlayStation.

Компания инвестирует первоначальные 280 млн долларов в новый завод во Вьетнаме и рассматривает возможность расширения производства в Индии, сказал в интервью заместитель председателя правления Казуеси Есинага.

Американские технологические компании, в частности, настойчиво добиваются от производителей, таких как GoerTek, поиска альтернативных мест расположения, сказал руководитель, который руководит вьетнамскими операциями GoerTek из северной провинции Бак Нинь.

«Начиная с прошлого месяца, очень много людей со стороны клиентов посещают нас почти каждый день», – сказал Есинага. Тема, которая доминирует в обсуждениях: «Когда вы сможете переехать?».