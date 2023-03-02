Дерипаска предложил сократить число чиновников и силовиков

По мнению российского бизнесмена Олега Дерипаски, нынешнее количество чиновников является «серьезной обузой для экономики». Его слова передает ТАСС.

«Про чиновников – мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы, – сказал он. – И я вижу, что «легкий стресс» всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников – в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов – в пару раз».