S7 Airlines расширяет географию полетов из Иркутска

В летнем расписании авиакомпания предложит более 25 направлений для путешествий. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

S7 Airlines продолжает расширять маршрутную сеть из Иркутска. В весенне-летнем сезоне впервые в расписании полетов появятся прямые регулярные рейсы из Иркутска в Мирный – с 28 марта, в Нерюнгри – с 30 мая, в Читу – с 18 июня. Авиакомпания возобновит полеты из Иркутска в Красноярск, Братск, Улан-Удэ, Талакан и Норильск. Дополнительно S7 Airlines увеличит частотность перелетов по всем существующим маршрутам с вылетом из Иркутска.

«S7 Airlines значительно усиливает присутствие в Иркутске. В летнем расписании на 2023 год – уже 25 направлений полетов, а провозные емкости увеличатся в 1,5 раза. Мы отмечаем рост доли деловых перелетов рейсами S7 Airlines через иркутский хаб. При планировании уделяем внимание удобным стыковкам, чтобы учесть интересы путешественников, которые летят через Иркутск на Дальний Восток или Урал», – говорит Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Group.

На большинстве собственных маршрутов по России S7 Airlines предлагает льготные тарифы для молодежи, пенсионеров, путешественников с детьми до 18 лет, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и жителей Дальнего Востока. Получить льготу можно, выбирая билеты по тарифам Эконом Standard и Эконом Basic.