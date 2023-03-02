ВТБ снижает первый взнос по ипотеке до 10% для всех заемщиков

ВТБ пересмотрел условия выдачи кредитов по ряду ипотечных продуктов. С 3 марта минимальный первый взнос в рамках собственных программ банка снижается с 15% до 10% и распространяется как на покупку квартир, так и частных домов. Одновременно банк смягчает требования к сделкам с таунхаусами и домами по программам господдержки: для приобретения таких объектов заемщикам будет достаточно внести 15% от их стоимости.

В рамках собственных программ банка кредит со сниженным первоначальным взносом на квартиры и апартаменты заемщики смогут оформить под 11,4% годовых. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. за оформление онлайн-заявки, использование сервисов безопасных расчетов и регистрации на сделке или получение зарплаты на карту ВТБ и комплексного страхования. Для сделок со взносом не менее 20% от стоимости объекта средства предлагаются от 10,9% годовых.

Ипотека на таунхаусы и частные дома, в том числе приобретаемые по договору участия в долевом строительстве, по новым условиям будет доступна от 11,8%годовых. При внесении первого взноса в размере 20% от стоимости объекта минимальная ставка на такие объекты составит 11,3% годовых. Вне зависимости от «порога входа» и типа недвижимости максимальный размер финансирования в рамках стандартных программ банка может достигать 60 млн рублей, а срок 30 лет.

По государственным программам ипотеку со сниженным взносом с 3 марта можно оформить на таунхаусы и дома от застройщика - достаточно внести всего 15% от стоимости объекта вместо 20%. Остальные условия сохранены без изменений: по «ипотеке с господдержкой-2020» средства доступны под 7,7% с учетом дисконта за оформление онлайн-заявки или использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, по «семейной» - от 5,7% (в ДФО – от 4,7%), по IT-ипотеке – от 4,7%, по Дальневосточной – от 1,7%. Максимальные суммы и сроки по всем программам соответствуют требованиям правительства РФ.

«На рынке ипотечного кредитования фиксируется рост клиентской активности, и с учетом текущих ставок на первый план для заемщиков выходит уровень первого взноса. В начале года ВТБ скорректировал этот параметр для зарплатных клиентов, приобретающих вторичное жилье, а теперь снижает «порог входа» для всех потенциальных заемщиков и по всем типам объектов. Сегодня условия по ипотечным продуктам банка – одни из наиболее доступных на рынке, при этом мы контролируем уровень долговой нагрузки на заемщиков, чтобы не допустить их закредитованности. Новые требования к первому взносу, которые действуют до 28 апреля, позволят клиентам быстрее выйти на сделку и приобрести объект по комфортной ставке», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. По итогам 2022 года банк оформил около 208 тысяч жилищных кредитов более чем на 964 млрд рублей, показав второй результат по продажам в своей истории. Основным драйвером стали льготные программы, объем выдач по которым вырос более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 516 млрд рублей. Подать заявку на ипотеку ВТБ можно на сайте банка, в мобильном приложении и интернет-банке, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.