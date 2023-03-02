Виртуальная дебетовая карта «Открытия» признана одной из лучших на рынке

Виртуальная Opencard банка «Открытие» вошла в число лидеров рейтинга лучших виртуальных дебетовых карт в феврале 2023 года по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». А с 1 марта 2023 года, благодаря обновленным условиям программы лояльности МАКС, покупки по Opencard стали еще выгоднее.

Аналитики «Выберу.ру» проанализировали виртуальные дебетовые карты топ-100 по активам банков России. При составлении рейтинга учитывались стоимость выпуска и обслуживания карты, размер, количество и категории кешбэка, включая предложения партнеров, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных. Дополнительно рассматривались надежность банка, возможность получать проценты на остаток по карте и выпускать несколько дополнительных карт.

По всем этим параметрам виртуальная дебетовая карта Opencard признана одной из лучших на рынке.

С 1 марта пользоваться Opencard стало еще приятнее. Банк «Открытие» обновил условия по программе лояльности МАКС. Теперь сами клиенты могут выбрать кешбэк, который подходит именно им, и получать еще больше выгоды от покупок. Максимальный размер кешбэка в категории, которую клиент сможет подключать ежемесячно, составит 5%. При этом условия начисления в категории «Кешбэк за все» остаются без изменений – до 3%, в зависимости от статуса.

Виртуальная Opencard — это расчетная банковская карта для действующих клиентов без физического носителя, с отдельным банковским счетом и всеми преимуществами обычной Opencard. Карта выпускается и обслуживается бесплатно. Виртуальной картой можно пользоваться, как и обычным пластиком: хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета без комиссии, оплачивать покупки через интернет, Mir Pay, Samsung Pay и Систему быстрых платежей по QR-коду, а также снимать наличные в любых банкоматах с технологией беспроводной передачи данных (NFC).

Оформить заявку на получение виртуальной дебетовой Opencard можно по ссылке. Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно на сайте банка, для премиальных клиентов.