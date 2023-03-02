Жители Иркутской области все чаще выбирают безналичный способ оплаты товаров или услуг

Сбер в Иркутской области фиксирует рост безналичных платежей с помощью сервиса SberPay QR за товары или услуги. Так, в прошлом году, жители Приангарья, используя QR-код, оплатили товары или услуги на сумму 628 млн.рублей, что в 2,5 раза больше показателя 2021 года.

SberPay QR — это сервис приема бесконтактной оплаты с помощью QR-кода в мобильном приложении Сбера. 32 000 терминалов Приангарья, а это 70% всех терминалов банка в регионе, уже позволяют провести бесконтактную оплату, используя QR-код. Такая возможность есть в крупных торговых сетях региона: сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль», магазинах «ЯНТА», виномаркетах «Виноград» и других.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Мы продолжаем развивать удобные и безопасные технологии оплаты мобильными устройствами, которые не требуют использования пластиковых карт. Реализация технологии «SberPay QR» позволяет жителям области платить с помощью телефона там, где ранее для расчетов была необходима банковская карта».

Оплатить покупки по QR-коду могут клиенты Сбербанка и банков-партнеров: Тинькофф, Совкомбанк – Халва, ЮMoney, Альфа-Банк. При каждой покупке на экране платежного терминала появляется QR-код для оплаты, который достаточно считать камерой своего телефона и подтвердить в один клик оплату в мобильном приложении банка. Оплата по SberPay QR доступна владельцам любых телефонов на Android и iOS (0+), а бонусы СберСпасибо начисляются как при оплате картой.

Елена Любансин, Финансовый директор ТС «Слата» и «ХлебСоль»:

«Для нас всегда в приоритете удобство и комфорт клиентов. Технология QR-оплаты — отличная альтернатива недоступным сейчас способам быстрых платежей через мобильный телефон. Мы видим интерес и позитивный отклик покупателей и продолжаем развивать это направление вместе со Сбером».

Во 2 квартале текущего года Иркутское отделение Байкальского банка планирует установить сервис оплаты по QR-коду на весь парк торговых POS-терминалов Сбера.