Сбер в Иркутской области фиксирует спрос жителей Приангарья на кредитные карты, так в январе этого года банк выпустил кредитных карт почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2022 года жителям региона было выдано на 64% карт больше, чем в 2021 году, при этом пик спроса пришелся на декабрь.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Кредитная карта - оптимальное решение для многих жизненных ситуаций. Это и возможность совершить необходимые покупки, и сделать подарок близким или себе. Пользоваться деньгами без начисления процентов можно при своевременном пополнении счёта. Также комиссия отсутствует, если клиент не переводит и не снимает денежные средства с кредитной карты. И с её помощью можно копить бонусы СберСпасибо, которыми позже можно расплачиваться у партнеров банка».

Пользователи отмечают у кредитной СберКарты удобный беспроцентный период до 120 дней. Клиент может совершать покупки в течении месяца, а затем, в течении последующих трёх, внести потраченную сумму на кредитную СберКарту без процентов. Кроме того, сниженная ставка 9,8% годовых действует на покупку продуктов, одежды, техники и других товаров на СберМегаМаркете, при оплате медицинских услуг (кроме стоматологии и офтальмологии) и в аптеках. Также среди преимуществ – бесплатное обслуживание, СМС-информирование об операциях и возможность получить бонусы от «СберСпасибо».

Оформить Кредитную СберКарту можно в любом офисе Сбера или в приложении СберБанк Онлайн. Подробнее о карте – на сайте банка.