Очаг заболеваемости корью обнаружили в Иркутской области

Сегодня в 12:00 Правительство региона провело прямую трансляцию с участием заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора Натальей Поталициной и начальником эпидемиологического отдела министерства здравоохранения Андреем Секундой. Темой эфира стала вспышка кори среди детей до года и не привитых детей.

– Все заболевшие – дети до года либо дети, не имеющие прививок. Очаг достаточно серьезный, но ситуация в регионе контролируемая. Вводить масштабные ограничения нецелесообразно, – говорит Наталья Поталицина.

Специалисты уже проводят анализ привитости детей на педиатрических участках и образовательных организациях. Врачам старше 55 рекомендуется пройти иммунизацию при низком уровне антител.

В региональном минздраве подчеркнули, что при повышении температуры, особенно вкупе с кожной сыпью, необходимо оставаться дома и вызвать врача, не посещая поликлинику.