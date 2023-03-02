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Рынок акций падает

Российский рынок во второй половине сессии в четверг резко увеличил темпы снижения. Снижаются все без исключения голубые фишки.

– Кроме назревшей коррекции после уверенного подъема в начале недели, давление оказывают и геополитические факторы. Резкие разворот вниз по индексу МосБиржи совпал с появлением новостей об инциденте в Брянской области, – отмечают аналитики БКС.

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По сообщению СМИ, президент Путин проведет экстренное заседание Совета безопасности. Заседание пройдёт не 2 марта, как предполагалось ранее, а завтра, 3 марта. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Рынок немного выдохнул  и отыграл часть потерь, когда заседание перенесли на завтра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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