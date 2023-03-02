7 тезисов из выступления Эльвиры Набиуллиной на встрече в АРБ

Все валютные ограничения, которые истекают в марте 2023 года, будут продлены, новые санкционные ограничения не воспринимаются банками как шоковое события, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече в Ассоциации банков России. Главные тезисы из её выступления:

1. Корпоративное кредитование в 2023 году вырастет на 10%

– Мы со своей стороны приняли ряд регуляторных мер для расширения потенциала кредитования, но главное — чтобы были проекты, где бизнес готов инвестировать в развитие. Накачивание роста кредита любой ценой — это только проблемы в будущем.

2. Качество ипотеки ухудшается

– Стандарты выдачи ипотечных кредитов ухудшаются. Снизились темпы досрочных погашений. По итогам этого года мы ждем роста ипотеки на уровне 15%. Но главное — будем следить за качеством ипотеки. Темпы роста любой ценой здесь недопустимы.

3. Необеспеченное потребкредитование вырастет на уровне 10%

– Длительная неопределенность людей утомляет, и есть риск разворота потребительского поведения, слишком быстрого оживления потребкредитования. Мы будем за этим следить.

4. Деньги в банковской системе есть

– С ресурсами и ликвидностью у банков все достаточно благополучно. В этом году мы ожидаем, что по мере стабилизации обстановки прирост средств населения в банках будет несколько выше уровня прошлого года. А поступление средств компаний замедлится до более умеренных темпов и покажет прирост в пределах 15%.

5. Прибыль банков в 2023 году составит более 1 трлн рублей

– Предварительный (возможно, где-то консервативный) прогноз по прибыли на этот год — больше 1 трлн рублей. Это ниже, чем в 2021 году, потому что расходы на резервы будут все еще достаточно высокими с учетом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году.

6. К санкциям привыкли

– Недавнее добавление в санкционные списки новых банков уже не воспринимается как шоковое событие и не создает системных рисков.

7. Ограничения по валюте будут продлены

– Скоро подходят сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов и переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены.

