Рекорд по количеству выращенных к 8 марта тюльпанов установили в Иркутске

Наибольшее за все время количество тюльпанов вырастил «Горзеленхоз» в Иркутске к 8 марта – полмиллиона штук, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Рекордный результат стал возможным благодаря большой системной работе по модернизации предприятия, которую мы ведем с 2021 года. Тогда износ тепличного комплекса составлял более 90 %. Шаг за шагом навели здесь порядок», – рассказал глава города Руслан Болотов.

За три года выпуск тюльпанов увеличился в 8 раз. Добиться результатов помогли новые многоуровневые теплицы предприятия, которые оснащены системами капельного полива, освещения и автоматизации производственного процесса. В них установлены датчики, определяющие влажность, температуру воздуха и воды в ящиках.

Имеются и тепловентиляторы. Если происходит отклонение от заданных параметров, автоматизированные устройства помогают привести их в норму.

Установлено, что практически 20 % рынка тюльпанов к 8 марта в Иркутске в настоящее время обеспечивает «Горзеленхоз». Выручка предприятия по сравнению с прошлым годом выросла на 64 %.