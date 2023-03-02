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Аэропорт в Усть-Куте закрыли из-за неблагоприятной погоды

Неблагоприятные погодные условия стали причиной закрытия аэропорта в городе Усть-Куте Иркутской области – он не будет работать до завтра, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Вылет рейсов РД-159 и РД-160 авиакомпании "ИрАэро" по маршрутам "Иркутск – Усть-Кут" и "Усть-Кут – Иркутск" перенесен на 3 марта 2023 года», – говорится в сообщении.

Аэропорт намерен возобновить работу ориентировочно в 10:00. «Транспортная прокуратура проверит своевременность обеспечения прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», – отметили в надзорном ведомстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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