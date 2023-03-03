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Кобзев: Иркутская область стала лидером СФО по исполнению программы капремонта

Губернатор Иркутской области сообщил, что Приангарье по итогам 2022 года стало лидером Сибири по исполнения региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«Результаты очень хорошие. Из общего объема обязательств, принятых на 2022 год, отремонтированы 1383 многоквартирных дома. Это 99,1% от общего числа наших обязательств. Сейчас мы – первые в Сибирском федеральном округе по этому показателю», – написал губернатор в телеграм-канале.

С 2022 года осталось отремонтировать 13 зданий: в одном доме ремонт уже завершили в этом году, в шести – закончат не позднее 30 октября. Еще по шести домам вопрос проведения работ рассматривается в суде.

«Вижу положительную тенденцию в  работе фонда. Сейчас важно сохранить динамику и темп капитального ремонта, повышать качество работ и эффективность», – отметил глава области.

На этот год запланировано капитально отремонтировать 1025 домов. Одновременно ведется обследование объектов, включенных в план на 2024 и 2025 годы, формируются сметы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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