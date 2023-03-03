Аэротакси хотят запустить между «горнолыжными» регионами Сибири

Власти Алтайского края планируют запустить авиамаршруты, которые свяжут «горнолыжные» регионы Сибири, – об этом во время КЭФ-2023 рассказал пресс-секретарь губернатора региона Михаил Максимов.

«Глава республики рассказал о планах по запуску авиамаршрута между "горнолыжными" регионами Сибири: Республикой Алтай (курорты Манжерок и Телецкий), Кузбассом (Шерегеш) и Алтайским краем (Белокуриха), который может стать востребованным для любителей зимних видов спорта со всей России», – приводят слова спикера РИА Новости.

Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры об увеличении числа рейсов из Республики в Новосибирск, и также об организации рейсов из Горно-Алтайска в Омск, Иркутск, Новокузнецк.