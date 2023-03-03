Масштабную проверку на льду Байкала устроят в выходные из-за многочисленных нарушений

Правонарушителей будут выявлять в выходные на льду Байкала в Иркутской области – организована масштабная проверка из-за многочисленных нарушений, которые фиксировались ранее, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Тотальное игнорирование гражданами требований природоохранного законодательства приводит к травмированию людей, повреждению имущества, нанесению вреда окружающей среде. На совещании принято решение об усилении работы по выявлению правонарушений на водных объектах ввиду увеличения числа происшествий с транспортными средствами. На особом контроле – популярные места отдыха и выезда техники на лёд озера Байкал», – говорится в сообщении.

Такая работа будет проводиться регулярно до стабилизации ситуации. В дежурные группы войдут представители различных ведомств. Возможны административные задержания.