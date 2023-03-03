Конфеты и золото — источники прибыли инвесторов в конце зимы

В топе по доходности за февраль 2023 года оказались операции с акциями «Мостотреста», «Лензолота» и «Красного Октября», подсчитали аналитики «Финама».

Последний месяц зимы на российском фондовом рынке был волатильным, тем не менее по итогам февраля котировки ценных бумаг все же смогли выйти в плюс. Индекс МосБиржи вырос на 1,24% до 2 253 пунктов после укрепления на 3,3% в январе. Более впечатляющей восходящей динамики рынок не смог показать из-за продолжения роста геополитической напряженности, введения эмбарго и потолка цен на российские нефтепродукты, а также опасения участниками рынка новых налоговых изъятий для экспортеров.

В ситуации экономической неопределенности инвесторы пытались минимизировать риски при помощи голубых фишек. В пятерку самых торгуемых в феврале традиционно вошли акции Сбербанка и «Газпрома», а также ценные бумаги «Полюса», «Полиметалла» и «Северстали». Впрочем, сделки с бумагами из первого эшелона оказались и самыми убыточными. В антирейтинге — фишки Сбербанка, «Газпрома», «Полюса», «Полиметалла» и «Новатэка».

Рост акций второго эшелона в феврале продолжился, причем, как и раньше, без фундаментальных факторов. В лидерах по доходности оказались сделки с акциями строительной компании «Мостотрест», золотодобытчика «Лензолото», кондитерской фабрики «Красный Октябрь», угледобывающей компании «Белон» и «Росбанка», попавшего в конце февраля в европейский санкционный список. Впрочем, как отмечает инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин, сильная динамика в «мусорных» бумагах может объясняться обычными манипуляциями. Поэтому эксперт рекомендует приобретать такие акции только при понимании бизнеса компании, иначе сделка может принести убыток.

Список фаворитов на фондовом рынке Соединенных Штатов также практически не изменился. Больше всего трейдов инвесторы совершили с акциями Tesla, HeadHunter, NVIDIA, Coinbase и AMD. Наибольшую доходность при этом принесли сделки с бумагами менее известных эмитентов: производителя медицинских технологий Electrocore, судоходной компании Seanergy Maritime, биофармацевтических фирм Vallon Pharmaceuticals и Sera Prognostics, а также сервиса по аренде недвижимости FLJ Group.