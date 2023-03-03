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Эн+ готова активно развивать электрозаправочные станции в Иркутской области, несмотря на новую экономическую реальность

Тему развития электротранспорта в новых экономических условиях обсудили на Красноярском экономическом форуме 2 марта.

По данным экспертов, в 2022 году количество электрокаров в России удвоилось и составило 24 тысячи. В этом году ожидается прирост на уровне не менее 20 тысяч, в том числе за счет отечественной сборки и производства. Однако участники дискуссии сошлись во мнении, что отрасли необходимо государственное участие и преференции, а также дальнейшее развитие инфраструктуры.

Руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков рассказал об опыте компании по запуску сети быстрых зарядных станций в Иркутской области как части ESG политики по развитию экологически чистых видов транспорта. В энергохолдинге считают, что создание зарядной инфраструктуры – это ключевой драйвер для увеличения доли электромобилей. Эн+ готова продолжить эту работу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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