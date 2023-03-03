Требования к образованию и опыту соискателей снижаются в Иркутской области

Дефицит кадров на рынке труда меняет приоритеты работодателей, и сейчас все чаще реальные умения и мотивация соискателей значат больше, чем документ о профобразовании, а устроиться на работу кандидатам без «корочек» стало легче. Такая практика поддерживается и на законодательном уровне. Об этом сообщает hh.ru.

10 февраля 2023 года начал действовать приказ Минтруда от 21.12.2022 № 804н., в котором перечислены профессии, должности и специальности, устроиться на которые можно без документов об образовании или квалификации. Таких профессий трудовое ведомство установило почти триста. Например, благодаря новым нормам, работодатели смогут принять кандидатов без специального профессионального образования на такие позиции как аналитик рынка недвижимости, ассистент кредитного брокера, менеджер по продажам страховых продуктов, руководителем подразделения по качеству на производстве и т.д.

Это не единственное нововведение. Тем же приказом Минтруда разрешено брать на работу без документов об образовании или квалификации, но с последующим подтверждением квалификации, кандидатов ещё на 31 должность. В частности, это визажист, мастер по маникюру и педикюру, парикмахер, портной и др. Сотрудники смогут позднее, уже после трудоустройства, подтвердить квалификацию в соответствии с правилами, установленными работодателем. При этом надо будет учесть мнение профсоюза.

По мнению HR-экспертов, это положительное явление, потому что помогает избавиться от различных видов дискриминации на рынке занятости, в том числе и от «стеклянного потолка» – условного внутреннего барьера, который препятствует развитию карьеры.

Снижение требований работодателей к образованию подтверждаются и данными аналитики hh.ru: 57% работодателей публикуют в сервисе вакансию и не указывают наличие образования как одного из важных требований к соискателю; только 30% компаний хотят привлечь кандидатов исключительно с высшим образованием; 13% указывают, что им нужны сотрудники со средним специальным либо профессиональным образованием.

Кроме того, в январе-марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Иркутской области на 42% выросло количество вакансий, доступных для соискателей без опыта работы. За первые месяцы нынешнего года было открыто более 9 тысяч вакансий, на которые могут претендовать кандидаты, не имеющие профессионального опыта, и это 32% от всех предложений о работе в регионе. Легче всего соискателям без опыта трудоустроиться в сфере продаж (44% вакансий), административным персоналом (18%), на рабочие специальности и в сфере транспорта, логистики (по 12%), а также в сфере медицины (10%).