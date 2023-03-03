Карты были самым востребованным кредитным продуктом у россиян в 2022 году

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за 2022 год на основе информации от кредиторов, передающих данные в Бюро.

Всего в 2022 г. выдано 41,93 млн новых кредитов общим объемом 11,25 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов снизилось на 9%, а объемы кредитования – на 24%. В 2021 г. было выдано 46,12 млн кредитов на 14,89 трлн руб.

Единственным показавшим рост объемов кредитования в 2022 г. стал сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло на 15% в годовом отношении, объем одобренных лимитов – на 14%. В 2022 г. было выдано более 19,77 млн новых карт с общим лимитом 1,62 трлн руб., годом ранее – 17,21 млн карт на 1,42 трлн руб. Средний лимит по карте уменьшился за год на 1%: с 83 до 82 тыс. руб.

Значительное снижение объемов кредитования в 2022 году зафиксировано в сегменте автокредитования. Количество выданных кредитов сократилось в годовом отношении на 44%, объемы выдач – на 39%. В 2022 году было выдано 462,59 тыс. кредитов на 549,36 млрд руб., годом ранее банки выдали 830,62 тыс. кредитов на 907,53 млрд руб. Средний размер автокредита вырос на 9%: с 1,09 до 1,19 млн руб.

В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов уменьшилось на 19%, объем кредитования – на 34%. В 2022 году было выдано 15,61 млн кредитов наличными на 4,44 трлн руб. против 19,26 млн кредитов на 6,76 трлн руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными понизился на 17%: с 351 до 285 тыс. руб.

Количество новых POS-кредитов снизились в годовом отношении на 30%, а объемы – на 23%. За 2022 год было выдано 4,85 млн POS-кредитов на 257,21 млрд руб., годом ранее – 6,97 млн товарных кредитов на 335,20 млрд руб. Средний чек по POS-кредиту вырос на 10%: с 48 до 53 тыс. руб.

В сегменте ипотечного кредитования количество новых кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в 2022 г., сократилось в годовом отношении на 34%, денежные объемы кредитования – на 20%. В 2022 г. было выдано 1,23 млн ипотечных кредитов на общую сумму более 4,38 трлн руб., годом ранее – 1,85 млн кредитов на 5,47 трлн руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 21%: с 2,96 до 3,57 млн руб.