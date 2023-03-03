Положение нельзя оценить как кризисное, есть операционные проблемы – Читоркин о лесной отрасли Приангарья

Развитие лесного комплекса Сибири в новых экономических условиях обсудили 2 марта на площадке Красноярского экономического форума. В Иркутской области в прошлом году объем заготовленной древесины упал на 14,5%, сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин. Он заявил о необходимости выстраивания новой стратегии развития ЛПК и новых логистических цепочек.

– Лесной комплекс региона – стабильно инвестиционно-привлекательный сегмент российской экономики. Вместе с тем, логистические ограничения из-за действий недружественных стран привели к сокращению экспорта предприятий. Хотя исторически экспорт продукции ЛПК Иркутской области ориентирован на Китай, поэтому на нашем регионе эти ограничения отразились не так сильно, как на экспортеров в Европу, – сообщил Владимир Читоркин.

Так, в регионе по итогам прошлого года на 14,5% снизился объем заготовленной древесины, он составил почти 28 миллионов кубометров. В то же время общий объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней за девять месяцев 2022 года составил 17 млрд рублей, платежи за использование лесов – 5,3 млрд рублей. На территории Приангарья реализуется девять инвестпроектов в области освоения лесов с общим объемом инвестиций 119 миллиардов рублей. Объем фактически вложенных средств превысил планы и составляет 120 млрд рублей. Кроме того, создано 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Для поддержания работы ЛПК под руководством Губернатора Иркутской области действуют штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона, отраслевой инвестиционный Совет и Совет по развитию ЛПК.

– Положение нельзя оценить как кризисное. Вместе с тем, есть операционные проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне. Существующие ограничения со стороны АО «РЖД» по согласованию и выполнению заявляемых предприятиями планов на отгрузку лесных грузов привели к существенному сокращению отгрузки продукции ЛПК. Логистика оказывает серьезное влияние на экономику региона, в связи с этим Правительство Иркутской области поддерживает необходимость определения очередности перевозок грузов – установления приоритета с учетом наличия у экспортера производственных мощностей, сырьевой базы и подтвержденной грузовой базы лесных грузов, – рассказал заместитель Председателя Правительства Иркутской области.

В то же время, отметил Владимир Читоркин, эти меры являются тактическими решениями, тогда как нынешние экономические условия диктуют необходимость выстраивания новой стратегии развития ЛПК и выхода на новые рынки.

– 2023 год должен стать годом встраивания новой логистики и освоения новых рынков. Интерес к продукции российского ЛПК есть во Вьетнаме, Египте и других странах. В ближайшее время нам нужно выстроить новую логистику, не только транспортную, но и схему оплаты продукции наших компаний, чтобы уже 2024 год стал временем качественного улучшения состояния лесной отрасли, – добавил Владимир Читоркин.