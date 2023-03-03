Посредники отказываются поставлять iPhone в Россию

Некоторые модели среднего и премиум-сегментов могут исчезнуть с прилавков или вырасти в цене, рассказал «Известиям» источник на рынке гаджетов.

О такой вероятности говорит и один из ритейлеров. Причина – введенные в феврале санкции США, запрещающие ввоз в нашу страну устройств дороже $300. По словам экспертов, ограничения могут коснуться и смартфонов, выпущенных в третьих странах на основе американских технологий и патентов.

В Минпромторге отметили, что новые ограничительные меры могут оказать краткосрочный эффект при перестройке логистических цепочек, но дефицита и роста цен на премиальные смартфоны в ведомстве не ожидают.