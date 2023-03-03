Гражданские дроны начнут выпускать в России

Объем госзаказа превысит 50 млрд рублей, сообщают «Известия».

В РФ начнут серийно выпускать воздушные беспилотники – кабмин формирует госзаказ на них до 2030 года. Параметры госпрограммы планируется определить до апреля, президент должен утвердить ее в мае.

Спрос на дроны для нужд различных органов, служб и компаний уже сейчас оценивается в 100 тыс. экземпляров, сообщил источник «Известий», знакомый с ходом подготовки документа.

При этом в ближайшие три года стране потребуется порядка 8 тыс. беспилотников, стоимость которых превысит 50 млрд рублей, уточнили в ГТЛК. Сейчас в России большими сериями гражданские дроны не выпускаются, а сертифицирован был только один образец – БАС-200 «Вертолетов России».