Квартиру в залоге теперь можно продать с ипотекой Сбера на Домклик

Такая услуга появилась на Домклик Сбербанка в 2023 году. С ней можно продать квартиру, ипотека по которой ещё не выплачена, сохранив прежнюю ставку для нового владельца. Первая подобная сделка состоялась в Архангельской области.

Ипотеку обычно берут надолго. За это время жизненные обстоятельства могут измениться, и в итоге люди решают продать свою недвижимость. Теперь это легко и выгодно сделать на Домклик.

Продавцу нужно найти покупателя и обговорить с ним все условия сделки, включая перевод задолженности по кредиту на покупателя. После этого останется только подать заявление онлайн в личном кабинете Домклик и прикрепить к нему все необходимые документы, в том числе от покупателя. Когда банк одобрит сделку, менеджер поможет грамотно её провести.

Продать квартиру с прежней процентной ставкой другому человеку можно по базовым ипотечным программам Сбера. Механизм не подходит для ипотеки по субсидированной застройщиком ставке и льготных программ («Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для IT», «Военная ипотека», «Сельская ипотека»).

Цена услуги — 1% от остатка долга по ипотеке, но не менее 12 000 и не более 30 000 рублей. Оплата потребуется, как только банк примет положительное решение о смене заёмщика. Новому заёмщику понадобятся полисы страхования недвижимости, а также жизни и здоровья.