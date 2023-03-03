Объем строительства в Иркутской области в январе вырос на 7,9% год к году

В январе 2023 года в регионе построено недвижимости на 19,0 млрд рублей, или на 7,9% больше к январю 2022 года. Данные приводит Иркутскстат.

«Объем жилищного строительства увеличился на 25,8% и составил 89,4 тыс. кв. метров. За месяц сдано под ключ 726 квартир (в январе 2022 года – 665). Сдача жилья в эксплуатацию осуществлялась во всех городских округах и муниципальных районах, кроме Катангского, Усть-Удинского, Черемховского, Чунского и Мамско-Чуйского районов», – говорится в документе.

На долю индивидуальных застройщиков приходится 97,6% введенного жилья.