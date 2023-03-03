Смена лидера: Китай перехватывает пальму первенства на рынке электрокаров

С ростом цен на нефть переход с обычных авто на электромобили в мире значительно ускорился. Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что мировой рынок электромобилей (EV), оцениваемый в 9,5 млн единиц в 2022 г, по прогнозам, достигнет 80,7 млн единиц к 2030 г. Таким образом, он будет расти в среднем на 30,7% в год.

Рынок электрокаров в Соединенных Штатах оценивается по состоянию на 2022 г. в 882,3 тыс. единиц авто. С 2011 г., всего за 11 лет, объем продаж увеличился на 4700%. Ожидается, что к 2030 г. 4,7 млн или 35% всех продаж автомобилей в Соединенных Штатах будут составлять EV.



– Драйверами роста внедрения EV в США выступают законодательство, а также обязательства автопроизводителей по переводу их автопарков на электромобили, – отмечают эксперты БКС.

Рынок электрокаров стремительно растет во многих странах. Однако безусловным лидером по количеству электромобилей станет Китай: в 2030 г. объем рынка КНР достигнет 36,5 млн единиц, со среднегодовым темпом роста в 28,6%.

Китай в скором времени перехватит пальму первенства и в производстве электромобилей.

– Tesla пока является доминирующим игроком на рынке EV, но китайские бренды постепенно замещают ее как на рынке КНР, так и в мире, – подчеркивают эксперты БКС. – Улучшение качества и производительности сделали автомобили китайского производства известными в Европе. Опережая европейских и азиатских гигантов, КНР выходит в лидеры продаж на рынке ЕС. На внутреннем рынке китайские автопроизводители давно затмевают мировые бренды. Объемы продаж Tesla в КНР по сравнению с ее китайскими конкурентами сокращаются.