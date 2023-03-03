Банк Уралсиб снизил ставки по кредиту наличными, в том числе – на рефинансирование ранее полученных кредитов сторонних банков.
Минимальная ставка по кредиту наличными, в том числе на рефинансирование, теперь составляет 4 % годовых в рублях. Размер ставки зависит от категории клиента, уровня его финансовой надежности и от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента.
Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн рублей, на цели рефинансирования – 2 млн рублей. Кредит предоставляется по двум документам*.
Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».