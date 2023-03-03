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Дан прогноз цен на рынке недвижимости в Москве

«Первичка» подорожает, а «вторичка» немного подешевеет, рассказала «Известиям» управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

«Считаю, что этой весной первичное жилье в Москве подорожает примерно на 3–5%. Сейчас на рынке наблюдается стагнация, но не рецессия. Льготные ипотечные программы обеспечивают девелоперов стабильным спросом. Потребительская активность сейчас выше, чем в доковидные годы», – сказала она, уточнив, что спрос просел только относительно периода пандемии.

При этом на вторичный рынок не распространяются ипотечные госпрограммы, которые служат основным драйвером спроса на квартиры в новостройках. «Думаю, что до лета цены на вторичное жилье в Москве снизятся на 1,5-2%», – заключила она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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