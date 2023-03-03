Банк «Союз» открыл счет востро в рупиях

В рамках стратегии по расширению операций в национальных валютах и построению надежных механизмов международных расчетов банк «Союз» сообщает об открытии специального востро счета в индийских рупиях.

Соответствующее разрешение на открытие счета для проведения расчетов по торговым сделкам между компаниями России и Индии было получено от Резервного банка Индии.

Индийские рупии являются одной из перспективных валют для проведения платежей по импортно-экспортным контрактам ввиду роста товарооборота между Россией и Индией.

Предоставление возможности проведения расчетов в индийских рупиях является важным шагом в повышении удобства обслуживания клиентов банка, желающих проводить операции в этой валюте.

Банк также проводит операции в китайских юанях, турецких лирах, японских йенах, киргизских сомах, казахстанских тенге, армянских драмах и в белорусских рублях.