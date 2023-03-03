В рамках стратегии по развитию факторингового направления бизнеса и для расширения доступности предложения для коммерческого сегмента банк «Союз» подключился к онлайн-платформе Докплат.

Благодаря новому партнеру банка оформление факторинга онлайн с крупнейшими дебиторами России теперь станет более технологичным и оперативным.

Оформление заявки на факторинг через независимую мультифакторную платформу Докплат повышает для клиента вероятность положительного решения по контракту. На платформе возможен выбор ставки и условий факторинга из поступивших предложений финансирующих организаций.

«Союз — это инновационный и удобный банк для своих клиентов. Каждое ноу-хау или технологическое нововведение — шаг к тому, чтобы стать для всех дебиторов банком первого выбора», — отметил Александр Варенников, директор департамента факторинга банка «Союз».

Клиенту необходимо загрузить подтверждающие денежное требование документы, которые система отправит для согласования в любую ЭДО, удобную дебитору. Затем подписанные электронной подписью дебитора документы поступят в личный кабинет факторинговой организации для принятия решения о перечислении финансирования исполнителю контракта.

«Мы усовершенствовали существующую на рынке модель онлайн-факторинга и убрали технические барьеры для взаимодействия с крупнейшими дебиторами страны. Таким образом, для наших клиентов согласование уступки с любым дебитором может занимать пару минут», - отмечает Егор Газетин, генеральный директор платформы Докплат.

За 2022 год банк «Союз» укрепил свои позиции, поднявшись в рэнкинге Ассоциации факторинговых компаний на 4 строчки по размеру факторингового портфеля, а также увеличил свою клиентскую базу на 58% год к году.