Дальневосточный банк вошёл в ТОП-10 банков по размеру региональной сети

Дальневосточный банк на начало 2023 года вошел в ТОП-10 банков по по размеру региональной сети (количеству структурных подразделений) в Дальневосточном федеральном округе.

Для составления рейтинга использовались данные Банка России. Конкуренция за попадание в рейтинг насчитывает 326 структур. Это все действующие банки на текущий момент.

Дальневосточный банк, основанный в 1990 году, является одним из ведущих региональных банков на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири и располагает региональной сетью из офисов в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях, Иркутской, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях, республике Бурятия, обеспечивая доступность банковских услуг.