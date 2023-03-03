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Дальневосточный банк вошёл в ТОП-10 банков по размеру региональной сети

Дальневосточный банк на начало 2023 года вошел в ТОП-10 банков по по размеру региональной сети (количеству структурных подразделений) в Дальневосточном федеральном округе. 

Для составления рейтинга использовались данные Банка России. Конкуренция за попадание в рейтинг насчитывает 326 структур. Это все действующие банки на текущий момент.

Дальневосточный банк, основанный в 1990 году, является одним из ведущих региональных банков на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири и располагает региональной сетью из офисов в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях, Иркутской, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях, республике Бурятия, обеспечивая доступность банковских услуг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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