Как защитить смартфон от попадания влаги

С наступлением весны люди начинают чаще сталкиваться с поломкой смартфонов из-за попадания влаги. Это случается после падения устройств в лужи. О том, как самостоятельно защитить смартфон от снега и воды рассказал руководитель направления по сервису МегаФона Никита Ефимов.

Вода губительна для смартфона. Безусловно, многие современные гаджеты имеют защиту от влаги. В основном это устройства, стоимость которых начинается от 20 тыс. рублей, однако даже такая защита не всегда спасает смартфоны. Вода может проникнуть в невидимые на первый взгляд мелкие трещины.

«После падения смартфона в лужу необходимо тут же встряхнуть его – это избавит устройство от попадания большего количество влаги. После чего нужно отключить смартфон. Очень важно выполнять первые действия по спасению именно в этой последовательности, так как первые секунды будут решающими»,- советует эксперт.

Необходимо проверить разъемы, динамик, слот для сим-карты, снять аккумулятор, если это возможно. Частички воды требуется очистить мягкими средствами, которые хорошо впитывают влагу, например, это могут быть ватные палочки или бумажные салфетки. Ни в коем случае нельзя использовать жёсткие или металлические предметы – они могут повредить устройство. Всё это рекомендуется сделать максимально оперативно, пока вода не попала во внутреннюю часть смартфона.

В помещении смартфон также можно протереть влаговпитывающими средствами, после чего оставить его на столе на два часа и не использовать активно в течение суток. Нет необходимости сушить смартфон феном или ставить на батарею. В первом случае вы только разгоните воду, а во втором – повредите аккумулятор из-за резкого перегрева. Также до полного высыхания нельзя заряжать гаджет», - заключил Никита Ефимов.