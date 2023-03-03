Проект тепличного комплекса в Мегете одобрила госэкспертиза

Там будут выращивать сеянцы с закрытой корневой системой и перерабатывать лесосеменное сырье, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Строительство лесосеменного центра запланировано на 2024-2026 годы для устранения возможного дефицита в посадочном материале. Так, в прошлом году средняя потребность в нем была 18,8 миллионов сеянцев, а к 2025 году она составит 24,9 миллиона.

Производственная мощность центра составит до 10 млн сеянцев с ЗКС в год.

– 2 марта министерство направило документы на строительство лесосеменного центра в Рослесхоз для формирования предложений в федеральную адресную инвестиционную программу в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы, – рассказал и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.

Предположительная стоимость мероприятий на подготовку и строительство составит порядка 1,014 миллиарда рублей.