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Лед на Байкале начал таять

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На поверхности озера образовался нажим с участками открытой воды. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.

По словам специалистов, перепады температур неблагоприятно влияют на структуру льда – обстановка на Байкале меняется стремительно. В районе мысов наблюдаются многочисленные трещины, нажимы и торосы. Явления носят необратимый характер и свидетельствуют о начальной стадии разрушения льда.

«Убедительная просьба к туристам и отдыхающим не пренебрегать требованиями безопасности. Не выезжать на лед вне переправ, при планировании маршрутов учитывать ледовую обстановку», – предупреждают спасатели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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